Александр Мясников поделился секретом, как можно замедлить старение

16:16 2023-06-01

Доктор Александр Мясников рассказал, что старение замедляется, если о нем просто не думать.

По мнению теледоктора Мясникова, чтобы оставаться молодым, человеку не нужно думать о старении. Следует думать, что вы проживете долго, и у вас еще будет много интересного в жизни.

Важно, о чем мы думаем. Если мысли наши о хорошем, и мы чувствуем себя ребенком в эмоциональном плане, то годы отступают.

Это не голословные утверждения. Александр Мясников в своих высказываниях ссылается на авторитетные исследования в области геронтологии и влияния психологического настроя на сохранение молодости.

Показать следующие комментарии
Фото