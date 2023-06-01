Александр Мясников поделился секретом, как можно замедлить старение

По мнению теледоктора Мясникова, чтобы оставаться молодым, человеку не нужно думать о старении. Следует думать, что вы проживете долго, и у вас еще будет много интересного в жизни.
Важно, о чем мы думаем. Если мысли наши о хорошем, и мы чувствуем себя ребенком в эмоциональном плане, то годы отступают.
Это не голословные утверждения. Александр Мясников в своих высказываниях ссылается на авторитетные исследования в области геронтологии и влияния психологического настроя на сохранение молодости.
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