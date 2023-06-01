Серябкина рассказала, как боролась с послеродовой депрессией

16:25 2023-06-01

Исполнительница Ольга Серябкина сообщила о борьбе с послеродовой депрессией.

Известная исполнительница Ольга Серябкина не стала скрывать, что страдала от депрессии в послеродовый период, когда у нее появился наследник Лука.

К счастью, знаменитость смогла справиться с напастью без посещения психотерапевта, о чем сообщает PeopleTalk.

Серябкина объяснила, что "запрещала себе негатив внутри", убирая его на корню. Она пыталась найти причины отрицательных эмоций и ликвидировать их, чтобы становилось лучше.

Артистка призналась, что никогда не дает себе уходить в "неправильное состояние". Как только Ольга чувствует, что внутри мрак,  она тут же берет ситуацию под контроль, не давая негативу пускать корни.

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