Серябкина рассказала, как боролась с послеродовой депрессией

Известная исполнительница Ольга Серябкина не стала скрывать, что страдала от депрессии в послеродовый период, когда у нее появился наследник Лука.
К счастью, знаменитость смогла справиться с напастью без посещения психотерапевта, о чем сообщает PeopleTalk.
Серябкина объяснила, что "запрещала себе негатив внутри", убирая его на корню. Она пыталась найти причины отрицательных эмоций и ликвидировать их, чтобы становилось лучше.
Артистка призналась, что никогда не дает себе уходить в "неправильное состояние". Как только Ольга чувствует, что внутри мрак, она тут же берет ситуацию под контроль, не давая негативу пускать корни.
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