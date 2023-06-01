Россия дала добро на расширение миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

16:37 2023-06-01

Россия согласилась расширить миссию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству глава национального агентства по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, российская сторона поддержит «все действия» генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Сюда же относится и возможный ответный визит аргентинца на крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

Ранее МАГАТЭ предложило создать вокруг АЭС демилитаризованную зону.

Обстрелы и вывод из строя инфраструктуры, которая питает станцию, не прекращаются со стороны ВСУ и по сей день, что может обернуться ядерной катастрофой, неоднокртано отмечали российские эксперты.