Как рассказал агентству глава национального агентства по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, российская сторона поддержит «все действия» генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Сюда же относится и возможный ответный визит аргентинца на крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

Ранее МАГАТЭ предложило создать вокруг АЭС демилитаризованную зону.

Обстрелы и вывод из строя инфраструктуры, которая питает станцию, не прекращаются со стороны ВСУ и по сей день, что может обернуться ядерной катастрофой, неоднокртано отмечали российские эксперты.