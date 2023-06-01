Экс-участница Битвы эскстрасенсов Райдос назвала вещи, которым не место дома

Экс-участница мистического шоу "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос сообщила о вещах, которые ни в коем случае не должны находиться дома.

Своими рекомендациями она поделилась с фолловерами в соцсетях.

Райдос убеждена, что вещи могут оказывать воздействие на жизнь человека. Провидица назвала предметы, создающие в доме негативную энергию.

Битая посуда - лидер по негативу. Даже маленькая трещина - причина для того, чтобы чашка или тарелка были выброшены.

Ясновидящая обратила внимание, что посуда способна "отворачивать от своего хозяина удачу". У такого человека никогда не будут водиться деньги.