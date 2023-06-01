Урожайность винограда повысят несколько подкормок

Винограду нужны разные виды удобрений. Нет одной универсальной подкормки, которая бы действовала одинаково хорошо на все части этого растения.

Так, азотные удобрения стимулируют быстрый рост и развитие винограда. К ним относятся аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония.

Фосфорные удобрения способствуют улучшению качества ягод и стимулируют развитие корней. К этой группе относятся фосфоритная мука и суперфосфат.

Качественно усвоить полезные вещества и значительно повысить урожайность винограда помогут такие микроэлементы, как цинк, марганец, бор, медь, железо.

А калийные соли, в частности, хлористый калий и сульфат калия, повышают устойчивость виноградных лоз к заболеваниям и делают ягоды более сладкими.