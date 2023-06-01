Вкусная водка появится на прилавках российских магазинов

На спирт "Классический" еще в 2015 году был утвержден ГОСТ, технологию же его производства в 2019 году освоил завод "Престиж".

Предприятие находится в Северной Осетии - Алании и является владением государственного АО "Росспиртпром".

"Классический" называют вкусной водкой по той причине, что в нем отсутствуют микропримеси, сивушные масла.

В отличие от иных ректификованных спиртов такой продукт не теряет аромат используемого сырья. Производить его можно только из пшеницы, ржи или их смеси.