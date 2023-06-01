Лорак нанесла визит семье беженцев из Донбасса, которые находятся в Подмосковье

Певица Ани Лорак нанесла семье беженцев из Донбасса, проживающей теперь в Подмосковье, вручив им подарки в виде стиральной машины, детской одежды, предметов гигиены и продуктов

Артистка тепло общалась с людьми, особенно с детьми. Ролик, где снят визит знаменитости, разместил Телеграм-канал "Неопра, блин!".

Лорак прибыла к молодой паре - Ивану и Татьяне, в которой воспитываются маленький сын, которому 2 года, и дочь, которой 11.

Несчастные люди вместе с детьми год назад бежали с территории ЛНР в период боевых действий. Сейчас семейство проживает в Звенигороде.

Узнав их печальную историю, исполнительница без предупреждения прибыла к этим людям с сюрпризом.

Пара явно не ожидала увидеть знаменитость на своем пороге с подарками. Растроганные люди поблагодарили знаменитость, оставшись под большим впечатлением от ее визита.