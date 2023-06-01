Отрицательная калорийность некоторых овощей поможет худеющим сбросить вес

17:30 2023-06-01

Овощи с отрицательной калорийностью: что это такое, и как они помогают при похудении.

Отрицательная калорийность предполагает, что энергия, которую организм потратит на переваривание продукта больше, чем его фактическая энергетическая ценность.

Считается, что, если разнообразить рацион такими продуктами, можно быстрее и легче сбросить лишний вес. Диетологи включают в их список ряд овощей.

Среди продуктов с отрицательной калорийностью сельдерей, брокколи, огурцы, арбузы, грейпфруты, томаты, салат-латук и брокколи.

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