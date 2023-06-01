Спелую клубнику можно сохранить свежей до недели и даже трех, если хранить ее правильно

В холодильнике клубника теряет часть вкуса и аромата. Поэтому съедать ее лучше всего будет сразу после покупки.

Если же хранить ее приходится, и без холодильника не обойтись, нужно регулярно проверять ягоду на плесень, и выбрасывать поврежденные грибком ягоды, чтобы плесень не распространилась. Хранить клубнику нужно в сухом виде на бумажном полотенце, прикрыв ее крышкой.

Выкладывать ягоду нужно в один слой, и не обрывать плодоножки. В герметичной стеклянной банке с клипсой клубника будет храниться до трех недель.