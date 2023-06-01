Шварцнеггер назвал Брюса Уиллиса фантастическим человеком и актером

17:41 2023-06-01

Арнольд Шварцнеггер сказал, что Брюса Уиллиса и после ухода из кино всегда будут помнить, как легендарного героя боевиков.

75-летний Шварцнеггер заявил, что Брюс Уиллис, несмотря на уход из кино навсегда останется первоклассной звездой. И пояснил, что герои боевиков не уходят навсегда, они просто перезаряжаются.

Легендарный Терминатор сказал, что для него Брюс Уиллис всегда был олицетворением фантастического актера и человека. К сожалению уйти из кино ему пришлось по состоянию здоровья.

У Брюса Уиллиса была диагностирована лобно-височная деменция. По сообщениям его семьи и бывшей жены Деми Мур, в кино Уиллис не может играть из-за диагностированной на фоне заболевания афазии.

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