Шварцнеггер назвал Брюса Уиллиса фантастическим человеком и актером

75-летний Шварцнеггер заявил, что Брюс Уиллис, несмотря на уход из кино навсегда останется первоклассной звездой. И пояснил, что герои боевиков не уходят навсегда, они просто перезаряжаются.

Легендарный Терминатор сказал, что для него Брюс Уиллис всегда был олицетворением фантастического актера и человека. К сожалению уйти из кино ему пришлось по состоянию здоровья.

У Брюса Уиллиса была диагностирована лобно-височная деменция. По сообщениям его семьи и бывшей жены Деми Мур, в кино Уиллис не может играть из-за диагностированной на фоне заболевания афазии.