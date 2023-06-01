Пашу сообщил, что Клава Кока страдала от звездной болезни

Оказывается, исполнительница Клава Кока не избежала такой напасти, как звездная болезнь, когда ее захлестнула волна популярности. Такую позицию высказал гендиректор популярного музыкального лейбла "Black Star" Пашу.

Пашу сообщил, что знаменитость не сразу добилась успеха. Знаменитость стала вести себя по-другому под влиянием поклонников.

Пашу вспомнил композицию с Niletto, которую Кока не хотела петь. Гендиректору "Black Star" пришлось заставлять певицу делать свою работу.

Деятель музыкальной индустрии заметил, что артист не во всех случаях принимает правильные решения. Он заявил, что Кока не один раз отказывалась от дуэтов с коллегами.