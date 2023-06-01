Опытные дачники назвали растения, которые нельзя обрезать летом

Например, летом нельзя обрезать гортензию. Если это сделать, хорошего цветения уже не будет. Обрезку гортензии лучше проводить ранней весной.

Пустырник также не обрезают летом. Подходящее для нее время – март или апрель, иначе растение вообще не зацветет.

Время цветения олеандра приходится на летние месяцы, поэтому в данный период его обрезка запрещена.

Декоративная кустарниковая лещина будет хорошо расти и цвести, если обрезать ее весной, но никак не летом.