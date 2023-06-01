Огородники рассказали, как спасти помидоры от гнили и болезней простым аптечным средством

18:23 2023-06-01

Помидоры нередко поражают различные заболевание, а одним из самых опасных считается вершинная гниль.

Такая проблема возникает и в теплицах, и в открытом грунте. Заболевание проявляется, когда плоды уже начинают наливаться.

Этому способствуют жаркая погода и недостаточный полив. Растение начинает забирать влагу из плодов, и они гниют.

Но справиться с вершинной гнилью помидоров можно с помощью одного препарата, который продается в аптеках и стоит копейки.

Это хлористый кальций. Его нужно развести в воде и обрабатывать томаты раз в 10 дней, пока гниль полностью не исчезнет.

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