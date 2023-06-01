Дачники назвали устаревшие правила ухода за огородом, которые больше не работают

Это касается, например, внесения навоза – любимого деревенского удобрения. На самом деле навоз повышает кислотность почвы, что негативно сказывается на огородных культурах. Лучше сажать сидераты или использовать минеральные подкормки.

Раньше было принято пропалывать грядки все лето так, чтобы на них не было ни одного сорняка. Но прополка нужна только в период, когда огородные растения еще молодые.

Использование только натуральных средств при обработке сада – это тоже ошибка. Такой вариант актуален, пока проблема еще незначительна.

То же касается и весенней побелки деревьев. Такая процедура нужна только старым растениям, которые уязвимы для атак вредителей.