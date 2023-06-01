Лидер Эритреи призвал Россию сыграть «историческую роль»

Исайяс дал комментарий во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве в среду.

Эритрея и Россия поддерживают теплые отношения.

Эритрея — одна из немногих стран, выступающих против резолюций ООН, осуждающих Россию за ее вторжение в Украину.

Исайас добавил, что «однополярный мировой порядок», в котором доминирует США, способствовал «спирали кризисов и разрушений» во всем мире.

Его четырехдневный визит в Россию состоялся через неделю после аналогичного визита в Китай, в ходе которого он провел переговоры с председателем Си Цзиньпином и другими высокопоставленными правительственными чиновниками.

Эритрея — однопартийное государство, где Исайяс находится у власти с момента обретения независимости от Эфиопии в 1993 году.