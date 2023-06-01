Алферова рассказала о любви Абдулова к алкоголю

Слухи о проблемах Александра Абдулова с алкоголем ходили давно.

Наконец бывшая жена покойного артиста Ирина Алферова рассказала, как было дело.

Актриса сообщила, что ее возлюбленный питал слабость к спиртному. Дома у звезд экрана всегда был алкоголь.

Алферова отметила, что муж не перегибал палку в этом вопросе. Никогда не было такого, чтобы он пьяным вышел на сцену.

Выпить он мог только после удачно сыгранного спектакля.