Алферова рассказала о любви Абдулова к алкоголю

Слухи о проблемах Александра Абдулова с алкоголем ходили давно.
Наконец бывшая жена покойного артиста Ирина Алферова рассказала, как было дело.
Актриса сообщила, что ее возлюбленный питал слабость к спиртному. Дома у звезд экрана всегда был алкоголь.
Алферова отметила, что муж не перегибал палку в этом вопросе. Никогда не было такого, чтобы он пьяным вышел на сцену.
Выпить он мог только после удачно сыгранного спектакля.
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