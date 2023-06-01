Кормухина страшно ссорилась с Пугачевой, а с Киркоровым даже дралась

Ольга Кормухина всегда говорила то, что думает коллегам и друзьям в глаза. Прямолинейность исполнительницы привела к непониманию с коллегами по сцене Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым.

Кормухина называли "кувалдой" за непростой нрав. Решение отказать Алле Борисовне возглавить худсовет Театра песни привело к тому, что исполнительницы серьезно поругались.

Пугачева надолго затаила обиду на коллегу за этот случай.

С Киркоровым же Кормухина и вовсе дралась. Певица считала себя рок-исполнительницей, а Филиппа Бедросовича "попсовиком" и била его.

Кормухина не ладит также с Полиной Гагариной, Причиной стала кавер-версия на композицию Виктора Цоя "Кукушка".