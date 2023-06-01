Прикорневую гниль на огурцах победит кефир, ряженка или простокваша

Если стебель возле корня огуречных ростков потрескался, на листьях появились желтые пятна, а нижние листочки отмирают - значит, растения поразила прикорневая гниль.

Спасти ситуацию поможет кефир или любой другой кисломолочный продукт. Для приготовления лечебного средства понадобится литр напитка, 30 капель йода и 1,5 столовой ложки любого жидкого мыла.

Все ингредиенты тщательно смешиваются и растворяются в ведре воды. Обрабатывать таким раствором огурцы от мучнистой росы нужно каждых 10 дней до момента полного восстановления культуры.

Чтобы болезнь не поразила здоровые растения, похожий раствор можно применять для профилактики. Для этого нужно смешать 2 литра молока, 30 капель йода и 25 г натертого хозяйственного мыла.

Смесь нужно развести в ведре воды и опрыскивать ею саженцы огурцов каждые 10 дней. В этом случае появление прикорневой гнили будет исключено.