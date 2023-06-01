Брухунова поделилась фото подросшего сына от Петросяна Вагана

Жена сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала подписчиков, выложив в Сеть снимок подросшего наследника Вагана.
Брухунова редко распространяется о своем семействе. Мать семейства сделала исключение, выложив ролик с подросшим сыном, где малыш показывает родительнице дорогу.
Известно, что Татьяна - 5-ая жена любвеобильного Евгения Вагановича. Отношения свои возлюбленные зарегистрировали в декабре 2019 года.
Спустя год супруга подарила 77-летнему юмористу сына. У Петросяна есть еще 54-летняя дочь Виктория от первого брака, которая на 20 лет старше молодой супруги отца.
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