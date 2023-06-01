NASA показало видео с НЛО во время конференции, посвященной аномалиям

Эти явления «которые не могут быть идентифицированы как известные с научной точки зрения самолеты или природные явления», сообщает BBC.
По случаю этой беспрецедентной встречи, которая транслировалась в прямом эфире в Интернете, организация поделилась видео.
На этом видео можно лицезреть некий сферический объект, снятый на Ближнем Востоке в 2022 году, причины появления которого до сих пор не известны.
NASA собрало шестнадцать известных экспертов для того, чтобы проанализировать это видео.
Их цель состоит не в том, чтобы собирать отчеты и объяснять их, как это могут делать американские спецслужбы, сообщает Ouest-France.
Специалисты действительно должны подумать о направлениях исследований, чтобы серьезно изучить эти необъяснимые явления.
Их работа основана исключительно на общедоступных данных, сообщил Дэниел Эванс, отвечающий за координацию исследования.