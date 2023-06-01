Котова, известная по сериалу Полицейский с Рублевки, рассказала, почему развелась

Анна Котова, широко известная по участию во многих российских сериалах, включая "Полицейский с Рублевки", "Сестры", "Света с того света" и многих других, не стала скрывать, почему развелась с известным музыкантом Иваном Дерябиным. Она назвала причину разрыва.

Анна призналась в интервью известному изданию "МК", что она из тех людей, которым очень важна душевная связь в паре. Знаменитость заметила, что связь с ее мужем была утеряна. По этой причине и произошло расставание.

Котова рассказала, что сначала они с возлюбленным шли в одну сторону, а после пошли в разные. Вот и случился развод.

Звезда экрана рассказала, что переживает теперь новый жизненный этап, а рядом с собой она хочет видеть смелого, ответственного и доброго избранника.