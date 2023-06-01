Посаженные в начале лета корнеплоды дадут богатый урожай к началу осени

Не беда, если по каким-то причинам не удалось посадить овощи в мае. Такие культуры, как свекла, морковь, фасоль, картошка и капуста, созревают очень быстро.

И если их посадить в начале лета, то уже к августу-сентябрю можно получить неплохой урожай.

Но для этого придется выполнить несколько условий. Сразу после посадки эти овощи желательно как можно чаще поливать, чтобы их молодая корневая система окрепла и активное солнце не нанесло ей вред.

Кроме того, необходимо часто подкармливать растения и регулярно удалять между ними сорняки.

При выполнении всех этих правил корнеплоды смогут нормально и довольно быстро развиваться. А их осенний урожай порадует своим изобилием и отменным качеством.