Урожайность гороха значительно повысят растения-соседи

Одним из таких растений-"защитников" для гороха служит горчица. Помимо того, что она не дает развиваться сорнякам, эта культура не позволяет атаковать гороховые посадки вредителям.

Также горчица в силу своих уникальных свойств не позволяет развиваться разным болезням на горохе. Урожайность посаженного рядом с ней горошка значительно возрастает и становится почти в 2 раза выше обычной.

Кроме того, горчица позволяет удерживать в почве азот, а также служит источником корневых соединений. Это тоже благоприятно сказывается на горохе.

Корневые соединения легко усваиваются бобовыми культурами и играют важную роль в их росте и развитии. Высаживать горчицу можно вперемешку с горохом или рядом с ним.