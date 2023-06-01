Дачный эксперт рассказал, что такое Триходермин и как усилить его действие

Благодаря триходерме, которая обитает на корнях растительных культур и способствует лучшему усвоению питательных веществ из почвы.

При этом грибок создает естественную защиту от патогенной флоры.

Препарат Триходермин садоводы применяют для укрепления иммунитета овощей и плодово-ягодных культур. Также это средство ведет к повышению урожайности.

Триходермином можно проводить обработку грунта, семенного материала, клубники, луковиц, рассады.

Когда растение заболело, этот препарат можно использовать для первой помощи. Но это надо делать сразу, при первых признаках поражения. Потом понадобится более сильное средство.

Если вы хотите усилить действие Триходермина, применяйте его совместно с органическими подкормками: перегноем, навозом, компостом.

Плохая совместимость у Триходермина с ядовитыми химическими веществами, что важно запомнить.