Антуриум упорно отказывается цвести: почему это происходит и как исправить

Иногда изначально садовод подбирает плохой грунт для посадки, и поэтому растение отказывается впоследствии цвести.

Может быть, вы выбрали неудобный горшок - слишком тесный или очень большой. Возможно было повреждение корней растения.

Еще одна частая причина отсутствия цветения антуриума - проблемы с освещением. Цветку может быть мало солнечного цвета или слишком много. И то, и другое одинаково плохо.

Для цветения растение должно заложить цветочные почки, а для этого нужно соблюдать определенный температурный режим. Рекомендуемые показатели - 22-24 градуса тепла.

Опасен для антуриума избыточный полив, нехватка воды тоже приводит к печальным последствиям. Корни в сухой земле не могут получать питание, поэтому растение вянет и не цветет.

Если "мужское счастье" долго держать в переувлажненной почве, корни гниют, цветок болеет и вянет. Тут уж не до цветения.

Последний важный момент, который надо запомнить. Антуриуму нужен влажный воздух, игнорировать этот факт нельзя.

Для повышения влажности регулярно помимо поливов делаем опрыскивания и протирания листочков.