Дачный эксперт рассказал, что можно сеять на арбузной грядке, чтобы получить пользу для бахчи

Начнем с настурции, хороший сосед для арбузов и дынь. Отпугивает вредных насекомых, притягивают пауков, жуков, которые уничтожают огородных паразитов.
Растение часто притягивает к себе тлю, отводя тем самым беду от арбуза.
Бархатцы нужно всегда располагать рядом с бахчевыми, полезнейшее растение. Они отпугнут вредителей как над землей, так и под ней. Например, нематоду, которая живет в почве.
Идеальный вариант - отклоненные и тонколистные бархатцы.
Алиссум сажаем по периметру бахчи, растение приманит насекомых-опылителей, а это очень важно для получения урожая полосатых ягод.
Пижма неприятна для всех насекомых, ее не любят грызуны. Однако пижма - сорная трава, которая легко может захватить ваши посадки.
Редька поможет убрать клопа с бахчи, отвадит блошек. К тому же она дает вкусные, полезные плоды.
Возле арбузов хорошо приживутся душица, анис, базилик, мята. Они все хорошо отпугивают вредных насекомых и притягивают полезных.
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