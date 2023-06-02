Ученые Автономного университета Мадрида выяснили, что кофе снижает риск смерти от рака и болезней сердца

В напитке содержатся полифенолы, употребление которых в достаточном количестве уменьшает риск общей летальности.

Ученые проанализировали данные 12 161 человека старше 18 лет, наблюдения проводились в течение 12,5 лет.

Как оказалось, риск смерти снижают определенные полифенолы, которые содержатся не только в кофе, но и в красном вине, зеленых оливках, оливковом масле.

При этом кофе содержит большое количество фенолов и кислот, которые уменьшают риск летальности.