Ученые Автономного университета Мадрида выяснили, что кофе снижает риск смерти от рака и болезней сердца

В напитке содержатся полифенолы, употребление которых в достаточном количестве уменьшает риск общей летальности.
Ученые проанализировали данные 12 161 человека старше 18 лет, наблюдения проводились в течение 12,5 лет.
Как оказалось, риск смерти снижают определенные полифенолы, которые содержатся не только в кофе, но и в красном вине, зеленых оливках, оливковом масле.
При этом кофе содержит большое количество фенолов и кислот, которые уменьшают риск летальности.
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