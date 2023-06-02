Макрон и Шольц призывают к новым выборам в спорных муниципалитетах Косово

«Мы попросили обе стороны как можно скорее организовать новые выборы в этих четырех муниципалитетах», — заявил Эммануэль Макрон после четырехсторонней встречи с президентами Сербии и Косово в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества.

По словам президента Франции, эта просьба подразумевает «обязательства со стороны Косово и явное участие в этих выборах со стороны сербской диаспоры».

Отвечая вскоре после этого на этот вопрос, президент Косово Вьоса Османи заверила, что она «готова рассмотреть» такую возможность.