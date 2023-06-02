Правительство Британии отказывается предоставлять документы для расследования управления пандемией

Бывший судья Хизер Халлетт, которая ведет общественное расследование пандемии, потребовала от кабинета министров, чтобы ей были предоставлены все необходимые документы для экспертизы.

Кабинет министров отказался подчиниться и заявил в четверг, через час после установленного крайнего срока, что он «запросил разрешение на начало судебного пересмотра».

Ответственные за общественное расследование требуют, чтобы им была предоставлена переписка тогдашнего премьера Бориса Джонсона в WhatsApp с рядом политических чиновников и чиновников здравоохранения.