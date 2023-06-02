Пострадавшая при теракте израильтянка скончалась после 22 лет комы

Ханне Нахенберг был 31 год, когда она была ранена в результате подрыва смертника 9 августа 2001 года.

В результате теракта в пиццерии Sbarro в Иерусалиме погибли 15 человек (в том числе 8 детей) и более 120 получили ранения.

Ответственность за нападение, одно из самых кровавых во второй интифаде, палестинском восстании начала 2000-х годов, взял на себя «Исламский джихад».

Ханна Нахенберг с тех пор находилась в коме, и в июле ей должно было исполниться 53 года.

Она скончалась в среду вечером в больнице Ихилов в Тель-Авиве.