Пострадавшая при теракте израильтянка скончалась после 22 лет комы

08:32 2023-06-02

Израильтянка, пострадавшая во время теракта в Иерусалиме в 2001 году, была похоронена в четверг после того, как провела 22 года в коме, сообщает израильское телевидение.

Ханне Нахенберг был 31 год, когда она была ранена в результате подрыва смертника 9 августа 2001 года.

В результате теракта в пиццерии Sbarro в Иерусалиме погибли 15 человек (в том числе 8 детей) и более 120 получили ранения.

Ответственность за нападение, одно из самых кровавых во второй интифаде, палестинском восстании начала 2000-х годов, взял на себя «Исламский джихад».

Ханна Нахенберг с тех пор находилась в коме, и в июле ей должно было исполниться 53 года.

Она скончалась в среду вечером в больнице Ихилов в Тель-Авиве.