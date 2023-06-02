ООН: в 2022 году в Азии изъята 151 тонна метамфетаминов

В 2022 году было изъято около 151 тонны метамфетаминов, что в пять раз больше, чем десять лет назад.

Согласно ежегодному отчету Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), контрабандисты метамфетамина, основного наркотика в регионе, производимого в основном в Бирме, переправляют нелегальный товар морем, чтобы обойти жесткий контроль на границах Китая и Таиланда.

«Они перевозили значительные количества (…) через Андаманское море, за которыми, кажется, мало кто наблюдает», — заявил Джереми Дуглас, региональный представитель УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, в пресс-релизе.

По показателям изъятия наркотиков из незаконного оборота лидирует 2021 год, когда было изъято 172 тонны веществ.