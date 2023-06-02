На западе Мексики обнаружены 45 мешков с человеческими останками

09:56 2023-06-02

Всего 45 мешков с человеческими останками были обнаружены в овраге в штате Халиско на западе Мексики во время поисков восьми молодых людей, пропавших без вести за последние 10 дней.

«Было извлечено 45 мешков с человеческими останками мужчин и женщин», — говорится в заявлении прокуратуры штата, продолжающей расследование.

Находка была сделана во вторник на дне 40-метрового оврага, расположенного в городе Сапопан, на окраине Гвадалахары.

С началом в декабре 2006 года широкомасштабной военной операции, направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, в Мексике зарегистрировано более 340 000 убийств и около 100 000 исчезновений, за коорые несут ответственность преступные организации.