Боня объяснила, почему ее каждый год приглашают на Каннский кинофестиваль

Известная ведущая ТВ, модель и блогер Виктория Боня объяснила, что ее визиты на Каннский кинофестиваль стали постоянными благодаря работе на радио в Монако, о чем информирует "ФедералПресс".

Знаменитость рассказала, что в период деятельности на радио в Монако ее аккредитовали на фестиваль как представителя СМИ. Она прибыла на международное мероприятие в шикарном наряде. Конечно, ее никто не знал, но фотографы снимали.

В настоящее время с ведущей заключили контракты зарубежные марки, в одежде от которых она появляется на культурных событиях, по этой причине знаменитости не нужны билеты на них.

Боня также отметила, что за границей хорошо относятся к выходцам из РФ.