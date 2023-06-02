В Баварии на 48 доноров органов приходится 1100, нуждающихся в пересадке

«Количество донорских органов в этом году оставалось стабильным до конца мая по сравнению с тем же периодом прошлого года, но все еще на низком уровне», — сказал Холечек.

По всей Германии годовые показатели показали снижение.

«Если мы посмотрим на другие страны, такие как Испания, мы увидим, что количество доноров органов там значительно выше на основе решения возражений», — сказал Холечек.

По оценкам экспертов, в Германии насчитывается от 25 000 до 30 000 смертей, где возможно изъятие органов, но доноров всего 800-900 в год.