Вайкуле поблагодарила Кушанашвили за статус валютной проститутки

Исполнительница Лайма Вайкуле отреагировала на критику журналиста Отара Кушанашвили.

Знаменитость дает уйму интервью в последнее время, где резко высказывается о России и ее жителях.

Свое мнение о поведении прибалтийской артистки представил и Кушанашвили. Он обозвал звезду сцены "валютной проститукой".

Певица ответила блогеру, горячо поблагодарив того за "почетный статус". Она отметила, что знакома с представителем СМИ долгое время и тот в курсе всего, что происходит в ее жизни.

Селебрити напомнила Кушанашвили, что со своими мужем Андреем Латковским проживает вместе с тех пор, как ей исполнилось 19 лет.