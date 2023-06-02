Сиваева намерена вернуться в сериал Папины дочки

Анастасия Сиваева, снимавшаяся в одной из главных ролей в первой части сериала "Папины дочки", может продолжить работать в проекте.

Фанатов порадует возвращение почти всех персонажей 1-ого сезона телепроекта.

В продолжении мегапопулярного многосерийного фильма согласились сниматься такие актеры, как Андрей Леонов, Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович и другие артисты, игравшие роли главных героев.

Сюжет новой части повествует о семейной паре Веника (Бледный) и Даши, роль которой играла Сиваевой.

Веник оказался в таком же положении, что и персонаж Леонова - супруги оставили их вместе с четырьмя дочерьми.

Теперь "экс-отличнику" нужно стать для любимых чад и отцом, и лучшим другом.