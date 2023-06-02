Чтобы помидоры не потрескались: какой уход им для этого надо гарантировать

Растрескивание томатов является довольно распространенной проблемой. По словам автора Телеграмм-канала "Твоя дача", лучше предупредить такое явление, чтобы сберечь урожай. Из-за трещин ведь открывается путь к различным инфекциям, потресканные томаты не будут храниться.

Как избежать подобной проблемы? Регулярно поливать растения. Томат считается культурой относительно засухоустойчивой, но при этом предъявляет требования к влагообеспечению.

В частности, нужно следить, чтобы грунт не пересыхал, потому что резкая смена засушливого и влажного периодов часто приводит к растрескиванию. Оптимальное решение - обустроить капельный полив и замульчировать грядки.

Также нужно аккуратно пасынковать растение и обрывать листья в период его плодоношения. В идеале лучше вообще уничтожить большую часть зеленой массы, тогда кусты все силы бросят на созревание урожая.

Но делать это надо постепенно, не за один раз. В обратном случае предназначавшаяся для всего растения влага устремится в плоды, они не выдержат напора и треснут.

Нужно также создать оптимальный микроклимат - такой совет в основном касается тепличных томатов. Систематически нужно проветривать парник, а если солнце печет слишком сильно - притенить растения, набросив на крышу агроволокно.