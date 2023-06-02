Аль Пачино требует от своей пассии Нур Альфаллах сделать тест на отцовство

Аль Пачино сомневается в том, что его избранница Нур Альфаллах ждет ребенка от него, о чем информирует издание Page Six.

В настоящее время 29-летняя пассия актера находится на 8-ом месяце беременности.

Знаменитость считает, что не может быть отцом, так как недавно болел, а это заболевание вызывает бесплодие.

Сегодня звезде Голливуда 83 года и он требует от Нур Альфаллах сделать тест ДНК для определения отцовства. О том, дала девушка на это согласие или нет, информация отсутствует.

До Аль Пачино Альфаллах крутила романы с богатыми "возрастными" знаменитостями: с лидером "The Rolling Stones" Миком Джагером (тогда девушке было 22 года, а певцу 74).

Также она встречалась с миллиардером Николасом Берггрюэном, которому за 60.