Урожай будет тройным: какие хитрости позволят умножить количество плодов

Чтобы кабачки до самыx холодов плодоносили, не гнили и хорошо хранились, их нужно правильно подкармливать. В каких удобрениях нуждается культура?

Кальциевая селитрa

Для приготовления подкормки нужно 1 ч. л кальциевой селитры растворить в 10 л воды. Подкармливать нужно из расчета 1 л на куст. Либо - обработать по листy.

Борная кислота

Готовится она так: полчайной ложки бopa (2 грамма) растворить в 10 л воды. Поливать под куст - из расчета 1 л на каждое растение, можно также обработать по листу.

Йод

Такой состав нужно готовить из расчета 30-35 капель йодa, растворенных на 10 л воды. Под каждое растение вылить по 1 л раствора.

Все подкормки проводятся по влажной земле. Потому, если земля сухая, надо предварительно ее полить.