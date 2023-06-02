Урожай будет тройным: какие хитрости позволят умножить количество плодов

Чтобы кабачки до самыx холодов плодоносили, не гнили и хорошо хранились, их нужно правильно подкармливать. В каких удобрениях нуждается культура?
Кальциевая селитрa
Для приготовления подкормки нужно 1 ч. л кальциевой селитры растворить в 10 л воды. Подкармливать нужно из расчета 1 л на куст. Либо - обработать по листy.
Борная кислота
Готовится она так: полчайной ложки бopa (2 грамма) растворить в 10 л воды. Поливать под куст - из расчета 1 л на каждое растение, можно также обработать по листу.
Йод
Такой состав нужно готовить из расчета 30-35 капель йодa, растворенных на 10 л воды. Под каждое растение вылить по 1 л раствора.
Все подкормки проводятся по влажной земле. Потому, если земля сухая, надо предварительно ее полить.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__