Урожай будет тройным: какие хитрости позволят умножить количество плодов

11:15 2023-06-02

При правильно уходе кабачки будут плодоносить до самых холодов, не будут гнить и отлично сохранятся.

Чтобы кабачки до самыx холодов плодоносили, не гнили и хорошо хранились, их нужно правильно подкармливать. В каких удобрениях нуждается культура?

Кальциевая селитрa

Для приготовления подкормки нужно 1 ч. л кальциевой селитры растворить в 10 л воды. Подкармливать нужно из расчета 1 л на куст. Либо - обработать по листy. 

Борная кислота

Готовится она так: полчайной ложки бopa (2 грамма) растворить в 10 л воды. Поливать под куст - из расчета 1 л на каждое растение, можно также обработать по листу. 

Йод

Такой состав нужно готовить из расчета 30-35 капель йодa, растворенных на 10 л воды. Под каждое растение вылить по 1 л раствора.

Все подкормки проводятся по влажной земле. Потому, если земля сухая, надо предварительно ее полить. 

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