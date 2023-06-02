Цветы лилии стали мельчать: что предпринять, чтобы оживить и оздоровить растение

Лилии не случайно называют королевским цветком: они украшают многие дачи. Но порой цветут одиночными цветками либо соцветия очень мелкие. Почему так случается?

Опытные цветоводы считают, что основная проблема может крыться в неправильных подкормках. В чем нуждаются цветы?

В начале июня лилии нуждаются в азоте, и его надо пополнить. Для этого - приготовить питательный раствор: по 30 гр. мочевины и аммиачной селитры на 10 л воды. Все размешать и удобрить куст таким раствором.

Удобрять надо лишь по влажной почве (чтобы избежать ожогов и повреждения луковиц). Как только лилии получат порцию азотсодержащих удобрений, они сразу пойдут в рост.

Через 7-10 дней после этого удобрения нужно подкормить снова. На этот раз - древесной золой. Ее надо рассыпать на почве вокруг растений. Затем - полить водой. Если золы нет, можно применить комплексное минеральное удобрение (содержащее фосфор, магний, азот).

Эта подкормка будет способствовать завязыванию бутонов.