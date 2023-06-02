Алферова высказалась о многих ее ушедших из жизни партнерах, которых никто не может заменить

Ирина Алферова призвала соотечественников не верить сплетням об известных артистах, так как о главном в них почти не пишут.

Именитая актриса в интервью 5-tv.ru на встрече в рамках Забайкальского международного кинофестиваля сокрушалась по поводу смертей ее великих коллег, с которыми она играла в театре и кино.

Алферова заметила, что люди ее профессии очень ранимые и нервные, а потому умирают один за одним, многие слишком рано. Она с сожалением вспоминает о таких своих партнерах, как Андрей Миронов, Татьяна Пельтцер, Евгений Леонов, Александр Абдулов, Олег Янковский, Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, Олег Даль.

Ирина Ивановна отметила, что на сцене "Ленкома" есть хорошие актеры и постановки, но никто не может заменить ушедших звезд экрана и сцены.