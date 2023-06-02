СБУ арестовала активы жены Медведчука на $20 миллионов

2 июня пресс-служба СБУ сообщила об аресте имущества и активов Оксаны Марченко, которая является женой украинского политика Виктора Медведчука, ранее представлявшего партию "Оппозиционная платформа - за жизнь". Известно, что общая стоимость арестованных активов Марченко превышает 20 миллионов долларов и составляет 740 миллионов гривен.

В Службе безопасности Украины пояснили, что поводом для ареста имущества Оксаны Марченко послужило выделение ей 283 тысяч долларов на финансирование российских военных в Крыму.