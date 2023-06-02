Вайкуле осудила Васильеву после ее резких высказываний в адрес Галкина и Пугачевой

Лайма Вайкуле высказала свое мнение относительно последнего интервью Татьяны Васильевой, которая обозвала Аллу Пугачеву глупой, а Максима Галкина - неполноценным мужем.

Латвийские представители СМИ поинтересовались у Вайкуле, как она относится к таким речам актрисы, ведь исполнительница много лет дружит со своей коллегой Пугачевой.

Вайкуле призвала Татьяну Григорьевну стать такой же популярной, как Алла Борисовна, а тогда уж и рассуждать, кто глупый, а кто нет.

Прибалтийская артистка отметила, что некрасиво обсуждать своих коллег у них за спиной.