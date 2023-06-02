Экс-супруг Гагариной Исхаков появился на публике с новой избранницей

Бывший муж и отец дочери исполнительницы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, признался, что встречается с актрисой Софьей Синицыной.

Несколько недель назад Исхаков исполнил роль жениха в свадебной фотосессии молодой актрисы, а теперь возлюбленные вышли вместе в свет.

Фотограф прибыл с 28-летней артисткой на званый ужин. Избранница Исхакова появилась на мероприятии в коротком мини-платье, а Исхаков выбрал наряд цвета хаки.

Когда возлюбленные появились на мероприятии, то не стали прятаться от камер, согласившись позировать вместе.