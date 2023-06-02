Бледанс призналась, что после развода зарабатывает на жизнь сама

Со своим последним мужем Александром Семиным (третим по счету) Эвелина Бледанс развелась в начале осени 2017 года.

В Кстово проходит Первый открытый российский кинофестивель "КстоКино", участницей которого стала актриса.

Корреспонденты различных изданий поинтересовались у Бледанс, как она живет и что делает ее наследник Семен, которому 10 лет.

Еще в 6-месячном возрасте у мальчика был первый контракт на съемки.

Семен снимался в рекламе подгузников, а теперь уже успел попробовать себя как актер.

В мае Эвелина вместе с наследником посетила родной Питер. В рамках этой поездки сын и мать давали по 3 спектакля в день в детских домах.

На вопрос помогает ли отец ребенку деньгами, актриса ответила, что зарабатывает сама.