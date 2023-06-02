Бледанс призналась, что после развода зарабатывает на жизнь сама

12:40 2023-06-02

Известная актриса Эвелина Бледанс призналась, что после развода зарабатывает на жизнь сама. Своего сына Семена, страдающего синдромом Дауна, знаменитость также содержит самостоятельно.

Со своим последним мужем Александром Семиным (третим по счету) Эвелина Бледанс развелась в начале осени 2017 года.

В Кстово проходит Первый открытый российский кинофестивель "КстоКино", участницей которого стала актриса.

Корреспонденты различных изданий поинтересовались у Бледанс, как она живет и что делает ее наследник Семен, которому 10 лет.

Еще в 6-месячном возрасте у мальчика был первый контракт на съемки.

Семен снимался в рекламе подгузников, а теперь уже успел попробовать себя как актер.

В мае Эвелина вместе с наследником посетила родной Питер. В рамках этой поездки сын и мать давали по 3 спектакля в день в детских домах.

На вопрос помогает ли отец ребенку деньгами, актриса ответила, что зарабатывает сама.

Показать следующие комментарии
Фото