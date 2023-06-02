Бледанс призналась, что после развода зарабатывает на жизнь сама

Со своим последним мужем Александром Семиным (третим по счету) Эвелина Бледанс развелась в начале осени 2017 года.
В Кстово проходит Первый открытый российский кинофестивель "КстоКино", участницей которого стала актриса.
Корреспонденты различных изданий поинтересовались у Бледанс, как она живет и что делает ее наследник Семен, которому 10 лет.
Еще в 6-месячном возрасте у мальчика был первый контракт на съемки.
Семен снимался в рекламе подгузников, а теперь уже успел попробовать себя как актер.
В мае Эвелина вместе с наследником посетила родной Питер. В рамках этой поездки сын и мать давали по 3 спектакля в день в детских домах.
На вопрос помогает ли отец ребенку деньгами, актриса ответила, что зарабатывает сама.
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