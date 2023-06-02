Блинкен: двери НАТО открыты для принятия новых членов в альянс

2 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в столицу Финляндии Хельсинки, где выступил в здании местной мэрии, заявив об открытости дверей военно-политического блока НАТО к принятию новых членов в организацию. По словам Блинкена, на протяжении всей истории существования Североатлнтического альянса блок всегда был готов к расширению.

Характерно, что 3 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-ым членом НАТО. Предполагалось, что одновременно с этим к альянсу должна была присоединиться Швеция, однако этого не произошло из-за разногласий между администрациями Стокгольма и турецкой Анкары.