Пугачева оставила детей с Галкиным, пока лечится

Алла Пугачева оставила Лизу и Гарри с отцом Максимом Галкиным из-за того, что чувствует себя неважно и не может заниматься детьми.

Пугачева и Галкин проживают в Израиле с марта прошлого года. Комик много времени уделяет наследникам, пока жена лечится.

Певицу почти не видно на семейных фото. Пародист разместил в соцсетях ролик, где вместе с сыном и дочкой прогуливается по побережью.

В мае Алла Борисовна была на выступлении "Машины времени" в Израиле. Она поднималась на сцену с помощью Андрея Макаревича.

Соотечественники отметили, что артистка выглядит нездоровой.