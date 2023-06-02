Пугачева оставила детей с Галкиным, пока лечится

12:56 2023-06-02

Юморист Максим Галкин много времени проводит с наследниками, так как его супруга Алла Пугачева проходит лечение.

Алла Пугачева оставила Лизу и Гарри с отцом Максимом Галкиным из-за того, что чувствует себя неважно и не может заниматься детьми.

Пугачева и Галкин проживают в Израиле с марта прошлого года. Комик много времени уделяет наследникам, пока жена лечится.

Певицу почти не видно на семейных фото. Пародист разместил в соцсетях ролик, где вместе с сыном и дочкой прогуливается по побережью.

В мае Алла Борисовна  была на выступлении "Машины времени" в Израиле. Она поднималась на сцену с помощью Андрея Макаревича.

Соотечественники отметили, что артистка выглядит нездоровой.

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