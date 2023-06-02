Пугачева написала патриотическое стихотворение в честь лидера ДДТ Шевчука

Алла Пугачева посвятила патриотические строки солисту популярного музыкального коллектива "ДДТ" Юрию Шевчуку.

Исполнительница назвала коллегу патриотом и гражданином своей страны.

Алла Борисовна разместила стихотворение в соцсетях: "Всех, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой!!!"

Известно, что артистка дружит со многими звездами, покинувшими РФ с началом СВО и выступающими против военных действий в Украине.

Пугачева поддерживает отношения с Лаймой Вайкуле, Андреем Макаревичем, Борисом Гребенщиковым и многими другими.