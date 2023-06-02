Жерар Пике намерен женится на своей молодой возлюбленной Кларе Чиа Марти

Исполнительница Шакира и футболист Жерар Пике развелись около года год назад.

Инициатором расставания стала артистка, обвинив мужа в изменах.

Пике встречается сейчас с молодой избранницей Кларой Чиа Марти, с которой он и изменял Шакире.

Недавно пару поймали журналисты, поинтересовавшиеся у спортсмена, как долго он будет встречатся с красавицей.

Тот ответил, что так долго, насколько это возможно, кивнув в сторону недалеко расположенного храма.