Жерар Пике намерен женится на своей молодой возлюбленной Кларе Чиа Марти

13:23 2023-06-02

Экс-супруг колумбийской исполнительницы Шакиры, футболист Жерар Пике, намекнул, что хочет женится на своей молодой возлюбленной Кларе Чиа Марти. Именно с этой девушкой спортсмен изменял своей знаменитосй жене.

Исполнительница Шакира и футболист Жерар Пике развелись около года год назад.

Инициатором расставания стала артистка, обвинив мужа в изменах.

Пике встречается сейчас с молодой избранницей Кларой Чиа Марти, с которой он и изменял Шакире.

Недавно пару поймали журналисты, поинтересовавшиеся у спортсмена, как долго он будет встречатся с красавицей.

Тот ответил, что так долго, насколько это возможно, кивнув в сторону недалеко расположенного храма.

Показать следующие комментарии
Фото