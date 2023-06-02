Жерар Пике намерен женится на своей молодой возлюбленной Кларе Чиа Марти

Исполнительница Шакира и футболист Жерар Пике развелись около года год назад.
Инициатором расставания стала артистка, обвинив мужа в изменах.
Пике встречается сейчас с молодой избранницей Кларой Чиа Марти, с которой он и изменял Шакире.
Недавно пару поймали журналисты, поинтересовавшиеся у спортсмена, как долго он будет встречатся с красавицей.
Тот ответил, что так долго, насколько это возможно, кивнув в сторону недалеко расположенного храма.
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