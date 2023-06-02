Мельникова появилась на вечеринке Асмус с сыном, выглядящим несчастным

Актриса Дарья Мельникова посетила юбилей своей коллеги по экрану Кристины Асмус в компании сына Артура, которого родила от актера Артура Смольянинова.

Многие отметили, что наследник звезды "Папиных дочек" выглядит несчастным, о чем сообщает портал "7Дней". Пользователи предположили, что мальчик скучает по отцу.

Весной 2022 года Мельникова рассталась с супругом и в настоящее время сама воспитывает двух сыновей.

Виновница же торжества Асмус второй месяц к ряду рассказывает о том, как здорово она с гостями отметила свою круглую дату.