Мельникова появилась на вечеринке Асмус с сыном, выглядящим несчастным

Актриса Дарья Мельникова посетила юбилей своей коллеги по экрану Кристины Асмус в компании сына Артура, которого родила от актера Артура Смольянинова.
Многие отметили, что наследник звезды "Папиных дочек" выглядит несчастным, о чем сообщает портал "7Дней". Пользователи предположили, что мальчик скучает по отцу.
Весной 2022 года Мельникова рассталась с супругом и в настоящее время сама воспитывает двух сыновей.
Виновница же торжества Асмус второй месяц к ряду рассказывает о том, как здорово она с гостями отметила свою круглую дату.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__